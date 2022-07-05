«Манчестер Юнайтед» назвал восемь ненужных футболистов

В «Манчестер Юнайтед» грядет капитальная чистка состава. Как информирует Manchester Evening News, боссы «красных дьяволов» решили выставить на трансфер сразу восьмерых футболистов.

В список «на выход» включены следующие игроки: Аарон Уан-Биссака, Брендон Уильямс, Алекс Теллес, Эрик Байи, Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Андреас Перейра и Антони Марсьяль.

Примечательно, что в этот список не был включен звездный нападающий Криштиану Роналду, который ранее заявил о намерении покинуть «Олд Траффорд».

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ. После завершения чемпионата клуб сменил главного тренера, пригласив на эту должность Эрика тен Хага.