«Арсенал» ещё раз переговорит с «Аяксом» по трансферу Лисандро Мартинеса

Представители «Арсенала» на этой неделе планируют провести еще одну встречу с руководством «Аякса» по поводу трансфера защитника Лисандро Мартинеса.

24-летний игрок сборной Аргентины в этом сезоне привлек внимание многих богатых клубов Европы. Одним из претендентов на Мартинеса является «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» недавно сделал предложение в размере 45 миллионов евро, но «Аякс» не согласился продавать защитника менее, чем за 50 миллионов. Более крупное предложение готов сделать «Арсенал», сообщает The Athletic. Переговоры должны состояться на этой неделе.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.