«Лидс» договорился о трансфере перспективного колумбийца

«Лидс» окончательно договорился с роттердамским «Фейеноордом» по трансферу 23-летнего вингера Луиса Синистерры. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Николо Скира.

Ранее «Лидс» уже согласовал с футболистом сборной Колумбии долгосрочный контракт. Луис должен заменить в команде вингера Рафинью Диаса, который в данный момент ведёт переговоры с «Барселоной» и «Челси».

Напомним, что «Лидс» в это трансферное окно ранее уже подписал четырёх футболистов – Брендона Ааронсона и Расмуса Кристенсена из австрийского «Зальцбурга», Марко Року из мюнхенской «Баварии» и молодого Дарко Джаби, который прибыл из «Манчестер Сити».