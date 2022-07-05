«Ноттингем Форест» планирует усилиться защитником «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс согласовал условия личного контракта с новичком АПЛ «Ноттингем Форест».

21-летний защитник в прошлом сезоне являлся дублером Трента Александера-Арнолда и вряд ли получит много игрового времени в будущей кампании. В свою очередь, «Ноттингем Форест», который в прошлом сезоне пробился в АПЛ из Чемпионшипа, стремится усилить оборону талантливым игроком «Ливерпуля».

Новичок АПЛ согласовал условия личного контракта с Уильямсом. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро, сообщает Football Insider.

Уильямс в прошлом сезоне провел в АПЛ 1 игру за «Ливерпуль», отметившись голевым пасом.