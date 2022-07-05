Тен Хаг торопит «МЮ» в сделке по Мартинесу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг торопит руководство своего клуба в вопросе по приобретению защитника амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинеса. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что сам Мартинес тоже давит на «Аякс», чтобы амстердамский клуб как можно скорее его отпустил. Тен Хаг чётко дал понять руководству, что после согласования сделок по Маласии и Эриксену хочет заполучить в команду Мартинеса.

Тен Хаг хочет поскорее завершить трансфер Мартинеса, чтобы иметь возможность поработать с ним на предсезонке, позволив игроку постепенно адаптироваться к новому коллективу.