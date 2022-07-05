Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг торопит «МЮ» в сделке по Мартинесу

05 Июля 2022 • 09:50 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг торопит руководство своего клуба в вопросе по приобретению защитника амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинеса. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что сам Мартинес тоже давит на «Аякс», чтобы амстердамский клуб как можно скорее его отпустил. Тен Хаг чётко дал понять руководству, что после согласования сделок по Маласии и Эриксену хочет заполучить в команду Мартинеса.

Тен Хаг хочет поскорее завершить трансфер Мартинеса, чтобы иметь возможность поработать с ним на предсезонке, позволив игроку постепенно адаптироваться к новому коллективу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил для де Лихта 5-летний контракт
12:52 · Англия. Премьер-лига
Самба утром прошёл медосмотр во французском клубе
12:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не гарантирует Филлипсу место в основе
12:44 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин уже посчитал, сколько голов Роналду забьёт за «Челси»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии
12:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду пропустит вторую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб, набравший одно очко в любительской лиге Англии, подписал контракт с игроком АПЛ
12:03 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Майнца» протестуют против товарищеской игры с «Ньюкаслом»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо рассказал о планах клиента на будущее
11:55 · Англия. Премьер-лига
Алонсо – главная цель «Барселоны» на позицию левого защитника
11:31 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ: «Вероятность, что «Барселона» подпишет Роналду, равна нулю»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Роналду выставил на продажу самолёт стоимостью 20 млн евро
11:21 · Англия. Премьер-лига
Раскрылись ещё некоторые детали контракта Холанна с «Манчестер Сити»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Хики сегодня должен пройти медосмотр в «Брентфорде»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Маласиа: «Всегда знал, что буду играть в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем