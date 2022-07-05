Несмотря на интерес «Баварии», де Лихт хочет перейти в клуб из АПЛ

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт не намерен переходить в мюнхенскую «Баварию». Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, нидерландец хотел бы перебраться в английскую премьер лигу и поработать с Томасом Тухелем в лондонском «Челси».

Интерес «Баварии» к футболисту может повлиять на его общую цену. Тем не менее, у мюнхенского клуба в данный момент вряд ли найдутся средства для осуществления трансфера. Напомним, «Ювентус» хочет заполучить за де Лихта около 80-90 миллионов евро.

Де Лихт выступает за «Ювентус» с 2019 года, и с тех пор выиграл с клубом Кубок Италии и Серию А.