Аке попал в сферу интересов «Ньюкасла»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может стать игроком «Ньюкасла». Футболистом также интересуется «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство «горожан» не будет удерживать универсального защитника, если на него поступит достойное предложение. Интерес к игроку проявил «Челси». Также в своих рядах его хочет видеть «Ньюкасл», сообщает Football Insider. Сумма трансфера оценивается в 45 миллионов евро.

Аке перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» в 2020 году. Ранее голландский защитник уже выступал за «Челси» в 2012-2015 годах.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 14 матчей, забив 2 гола.