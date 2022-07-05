Невилл дал совет «МЮ» по ситуации с Роналду

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о возможном трансфере нападающего Криштиану Роналду.

«Самый главный фактор в этой ситуации то, что она должна решиться как можно скорее. Не нужно растягивать очередную трансферную сагу, которая будет только мешать команде и главному тренеру», - гласит сообщение эксперта в социальной сети.

37-летний португалец решил покинуть «красных дьяволов» этим летом. Он выразил недовольство летними трансферами клуба. Среди наиболее вероятных вариантов для Роналду называются «Бавария» и «Барселона».