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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Криштиану Роналду

05 Июля 2022 • 09:35 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру». 31-летний форвард рассматривается как потенциальная замена Криштиану Роналду, который может покинуть английский клуб в летнее межсезонье.

Бен-Йеддер является одним из самых ярких форвардов Лиги 1, забив за «Монако» 73 гола в 124 матчах. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду потребовал выставить его на трансфер. Бен-Йеддер рассматривается руководством «Юнайтед», как один из кандидатов на замену звездного португальца, сообщает Media Foot Marseille.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 37 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Юнайтед Виссам Бен-Йеддер
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