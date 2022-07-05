Ещё одним претендентом на Криштиану Роналду стал «Порту»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в Португалию.

Ранее сообщалось, что звездный форвард потребовал у руководства английского клуба выставить его на трансфер. Португалец недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» пока никак не проявил себя на трансферном рынке в плане усиления состава.

Одним из потенциальных новых клубов для Роналду может стать «Порту», сообщает Football Insider. Ранее также была информация, что португалец не явился на первую предсезонную тренировку «Юнайтед», которая прошла в понедельник.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.