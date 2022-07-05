Де Кателаре может продолжить карьеру в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за нападающего «Брюгге» Шарля де Кателаре.

21-летний бельгиец в этом сезоне привлек внимание сразу нескольких топ-клубов Европы. За ним охотятся команды из АПЛ, недавно сообщалось, что игрока в своих рядах очень хочет видеть «Милан».

Главный тренер «канониров» Микель Артета внимательно следит за прогрессом молодого футболиста, отмечая его способность играть на любой позиции в атакующей линии, сообщает Calciomercatoweb.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.