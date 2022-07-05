Перспективный английский хавбек Дарко Джаби покинул «Манчестер Сити» ради получения игровой практики. 18-летний полузащитник присоединился к другому клубу Премьер-лиги – «Лидсу».

Как информирует пресс-служба «павлинов», с талантливым футболистом подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года.

Стоит отметить, что Дарко является воспитанником академии «Манчестер Сити». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках за молодежную команду «горожан». Он отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.