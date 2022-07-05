Инсайдер сообщил о топ-трансфере «Манчестер Юнайтед»

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил радостную весть для болельщиков «Манчестер Юнайтед». По его данным, «красные дьяволы» оформили трансфер датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Официальное подтверждение сделки будет опубликовано в ближайшие часы. Ранее сообщалось, что Эриксен является одной из пяти трансферных целей манкунианцев на июль.

Во второй половине прошлого сезоне скандинавский полузащитник выступал в чемпионате Англии за скромный «Брентфорд». Кристиан принял участие в 11 поединках, записав на свой счет один гол и четыре результативных паса.

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