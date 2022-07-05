«Челси» опередил «Реал» в гонке за американским талантом

18-летний американский стаж ворот Габриэль Слонина, правами на которого владеет «Чикаго Файр», близок к переезду в Европу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы перспективного голкипера станет лондонский «Челси».

Журналист отмечает, что «пенсионеры» опередили мадридский «Реал» в борьбе за Слонину. Лондонцы уже имеют устную договоренность с вратарем о переходе. За трансфер Габриэля английский гранд заплатит десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Слонина принял участие в 18 поединках за «Чикаго Файр», пропустил 24 гола и семь раз отстоял на ноль.