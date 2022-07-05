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«Манчестер Юнайтед» назвал имена пяти потенциальных новичков

05 Июля 2022 • 08:07 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» решили активизироваться на трансферном рынке после угроз нападающего Криштиану Роналду об уходе. 37-летний игрок заявил о намерении сменить команду из-за слабой работы «красных дьяволов» по усилению состава команды.

Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы намерены подписать сразу пятерых новичков до конца июля. В трансферный шорт-лист английского гранда входят следующие исполнители: Тирелл Маласиа, Френки де Йонг, Лисандро Мартинес, Антони и Кристиан Эриксен.

Напомним, что «МЮ» провально выступил в прошлом сезоне чемпионата Англии, финишировав лишь на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Френки де Йонг Лисандро Мартинес Антони Тирелл Маласиа
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