«Манчестер Юнайтед» в шаге от покупки де Йонга у «Барселоны»

Полузащитник Френки ду Йонг все же перейдет в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцам осталось уладить последние детали трансфера игрока каталонской «Барселоны».

Стороны уже согласовали сумму сделки, она составит 65 миллионов евро. В настоящий момент клуб договаривается с де Йонгом о сумме бонусных выплат. Футболист требует порядка 20 миллионов евро.

За «сине-гранатовых» полузащитник выступает с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Френки забил три гола и отдал три ассиста в 32 матчах.