Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии

Футбольный тренер Нуну Эшпириту Санту, работавший ранее в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме», назначен на пост главного тренера «Аль-Иттихада», сообщают португальские СМИ.

Контракт саудовского клуба с 48-летним португальским специалистом рассчитан до июня 2024 года.

Последним клубом, в котором работал Санту, был лондонский «Тоттенхэм». Специалист покинул команду в ноябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. До 4-месячной работы в Лондоне португалец возглавлял «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».