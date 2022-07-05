Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии

05 Июля 2022 • 00:15 Комментировать

Футбольный тренер Нуну Эшпириту Санту, работавший ранее в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме», назначен на пост главного тренера «Аль-Иттихада», сообщают португальские СМИ.

Контракт саудовского клуба с 48-летним португальским специалистом рассчитан до июня 2024 года.

Последним клубом, в котором работал Санту, был лондонский «Тоттенхэм». Специалист покинул команду в ноябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. До 4-месячной работы в Лондоне португалец возглавлял «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
00:15 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» возглавил клуб из Саудовской Аравии
04 Июля
21:30 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не намерен покидать Лондон
19:24 · Англия. Премьер-лига
​Известного игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании 2
18:43 · Англия. Премьер-лига
Ленгле близок к переходу в «Тоттенхэм»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Роналду приехал на базу сборной Португалии после неявки в ряды «Манчестер Юнайтед» 2
16:42 · Англия. Премьер-лига
Лингард выдвинул астрономические требование по зарплате 2
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» предложил 25 млн евро за Фирмино слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
Моутинью продлил контракт с «Вулверхэмптоном»
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Роналду в «Челси» не исключён 1 слухи
16:06 · Англия. Премьер-лига
Букмекеры определили главного фаворита на Криштиану Роналду
15:57 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» попал в сферу интересов «Эвертона» и «Вест Хэма»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на желание перейти в «Барселону», Силва не будет форсировать свой уход из «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Неймар открыт к переходу в АПЛ
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» начал переговоры с Лингардом
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Стерлинга
Все новости
Рекомендуем