Пулишич не намерен покидать Лондон

Как отмечает британская пресса, Кристиан Пулишич намерен получиться еще один шанс от Томаса Тухеля и проявить себя в составе лондонского «Челси». Американский футболист уверен, что может пригодиться команде. В частности, он рассчитывает выиграть в составе «аристократов» чемпионат Англии.

Ранее «синие» планировали обменять игрока на защитника «Ювентуса» и сборной Голландии Маттайса де Лихта, но на данный момент этот вариант больше не рассматривается.

Известно, что в последние месяцы минувшего сезона отношения между тренером «Челси» Томасом Тухелем и Кристианом Пулишичем накалились. Отец футболиста даже позволил себе публично критиковать специалиста.