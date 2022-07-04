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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич не намерен покидать Лондон

04 Июля 2022 • 21:30 Комментировать

Как отмечает британская пресса, Кристиан Пулишич намерен получиться еще один шанс от Томаса Тухеля и проявить себя в составе лондонского «Челси». Американский футболист уверен, что может пригодиться команде. В частности, он рассчитывает выиграть в составе «аристократов» чемпионат Англии.

Ранее «синие» планировали обменять игрока на защитника «Ювентуса» и сборной Голландии Маттайса де Лихта, но на данный момент этот вариант больше не рассматривается.

Известно, что в последние месяцы минувшего сезона отношения между тренером «Челси» Томасом Тухелем и Кристианом Пулишичем накалились. Отец футболиста даже позволил себе публично критиковать специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Чемпионат Англии Кристиан Пулишич
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