​Известного игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

В северной части Лондона в понедельник утром был арестован футболист Английской премьер-лиги. Ему предъявлено подозрение в изнасиловании девушки. Расследуемый инцидент произошёл в июне.

Telegraph Sport не называет имя футболиста, ссылаясь на юридические причины. При этом отмечается, что арестованному игроку приблизительно 20 лет, и он широко известен даже за пределами Туманного Альбиона. Говорится, что в ноябре он должен выступить в составе своей национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.

В полиции отметили, что в настоящий момент проводится проверка всех обстоятельств.