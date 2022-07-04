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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Известного игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

04 Июля 2022 • 19:24 Комментировать (1)

В северной части Лондона в понедельник утром был арестован футболист Английской премьер-лиги. Ему предъявлено подозрение в изнасиловании девушки. Расследуемый инцидент произошёл в июне.

Telegraph Sport не называет имя футболиста, ссылаясь на юридические причины. При этом отмечается, что арестованному игроку приблизительно 20 лет, и он широко известен даже за пределами Туманного Альбиона. Говорится, что в ноябре он должен выступить в составе своей национальной сборной на чемпионате мира в Катаре. 

В полиции отметили, что в настоящий момент проводится проверка всех обстоятельств.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл
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