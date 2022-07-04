Ленгле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле перейдёт в «Тоттенхэм» на правах аренды.

По сведениям Diario Sport, каталонский клуб готов отпустить Ленгле в аренду в «Тоттенхэм» при условии, что лондонская команда полностью возьмет на себя все выплаты по зарплате футболиста. Остается только получить согласие на переезд от самого Ленгле.

Источник сообщает, что 27-летний защитник не хотел переезжать в «Тоттенхэм», но после беседы с главным тренером «шпор» Антонио Конте готов ехать в Англию.

Француз Ленгле в минувшем сезоне принял участие в 26 встречах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу.