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Ленгле близок к переходу в «Тоттенхэм»

04 Июля 2022 • 18:43 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле перейдёт в «Тоттенхэм» на правах аренды.

По сведениям Diario Sport, каталонский клуб готов отпустить Ленгле в аренду в «Тоттенхэм» при условии, что лондонская команда полностью возьмет на себя все выплаты по зарплате футболиста. Остается только получить согласие на переезд от самого Ленгле.

Источник сообщает, что 27-летний защитник не хотел переезжать в «Тоттенхэм», но после беседы с главным тренером «шпор» Антонио Конте готов ехать в Англию.

Француз Ленгле в минувшем сезоне принял участие в 26 встречах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Антонио Конте Клеман Ленгле
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