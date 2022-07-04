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Рангник хотел расстаться с Роналду в зимнее трансферное окно

04 Июля 2022 • 18:28 Комментировать

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хотел продать нападающего Криштиану Роналду минувшей зимой.

По сведениям The Athletic, Рангник писал письма спортивному директору Джону Мерто и генеральному директору Ричарду Арнольду. Специалист хотел избавиться от португальского форварда, потому что хотел устроить перестройку в игре команды. 64-летний наставник был готов выстроить прессингующую атакующую линию, но, по его мнению, Роналду не вписывался в такую модель игры.

Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» ответило отказом Ральфу Рангнику. Клуб занял шестое место в прошедшем сезоне чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Джон Мерто Ричард Арнольд
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