​Роналду готов отказаться от денег ради ухода из «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду решительно настроен уйти из «Манчестер Юнайтед» летом, поскольку в новом сезоне он хочет играть в Лиге чемпионов. По данным Independent, ради смены клуба Роналду даже готов отказаться от денег, пойдя на существенное сокращение заработной платы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов пойти навстречу Криштиану Роналду, но только если речь пойдёт о трансфере в клуб не из Англии. Манкунианцы не готовы продавать Роналду в один из конкурирующих клубов.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» 10 месяцев назад.