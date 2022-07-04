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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду готов отказаться от денег ради ухода из «Манчестер Юнайтед»

04 Июля 2022 • 18:20 Комментировать (1)

Криштиану Роналду решительно настроен уйти из «Манчестер Юнайтед» летом, поскольку в новом сезоне он хочет играть в Лиге чемпионов. По данным Independent, ради смены клуба Роналду даже готов отказаться от денег, пойдя на существенное сокращение заработной платы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов пойти навстречу Криштиану Роналду, но только если речь пойдёт о трансфере в клуб не из Англии. Манкунианцы не готовы продавать Роналду в один из конкурирующих клубов.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» 10 месяцев назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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