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​Роналду приехал на базу сборной Португалии после неявки в ряды «Манчестер Юнайтед»

04 Июля 2022 • 18:15 Комментировать (1)

В понедельник Криштиану Роналду должен был явиться в лагерь «Манчестер Юнайтед» и начать готовиться к сезону. Впрочем, португальский форвард проигнорировал клуб, поскольку он настроен сменить прописку летом ради возможности играть в Лиге чемпионов.

Между тем, журналист Педру Сепульведа сообщил в социальных сетях о приезде Роналду на тренировочную базу сборной Португалии в Лиссабоне. Очевидно, звёздный футболист пока что планирует тренироваться именно там.

Криштиану Роналду слухи связывают с целым рядом клубом, в том числе с мюнхенской «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду при одном условии

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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