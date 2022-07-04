​Роналду приехал на базу сборной Португалии после неявки в ряды «Манчестер Юнайтед»

В понедельник Криштиану Роналду должен был явиться в лагерь «Манчестер Юнайтед» и начать готовиться к сезону. Впрочем, португальский форвард проигнорировал клуб, поскольку он настроен сменить прописку летом ради возможности играть в Лиге чемпионов.

Между тем, журналист Педру Сепульведа сообщил в социальных сетях о приезде Роналду на тренировочную базу сборной Португалии в Лиссабоне. Очевидно, звёздный футболист пока что планирует тренироваться именно там.

Криштиану Роналду слухи связывают с целым рядом клубом, в том числе с мюнхенской «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду при одном условии