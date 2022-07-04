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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард выдвинул астрономические требование по зарплате

04 Июля 2022 • 16:42 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен получать зарплату на уровне топового игрока АПЛ.

Этим летом Лингард будет требовать 180 000 евро в неделю, сообщают английские источники. В игроке заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон». Также ранее была информация, что футболистом интересуется «Ньюкасл», который готов переиграть остальные клубы в гонке за бывшего игрока «Манчестер Юнайтед».

Учитывая, что возраст игрока приближается к критической отметке, а прошлый сезон выдался для Лингарда не самым лучшим в карьере (16 матчей, 2 гола в АПЛ), даже английские журналисты были удивлены запросами игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Вест Хэм Джесси Лингард
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