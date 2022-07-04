Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино находится на карандаше у «Ювентуса». Как сообщил в социальных сетях футбольный журналист Экрем Конур, туринский клуб готовит предложение мерсисайдцам по 30-летнему бразильцу. «Старая синьора» предложит 25 миллионов евро.

Роберто Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. За семь сезонов бразильский форвард провёл во всех турнирах 327 матчей. В них Фирмино записал на свой счёт 98 голов и 74 результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Роберто Фирмино в 32 миллиона евро.