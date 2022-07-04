Моутинью продлил контракт с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью продлил контракт с клубом на один сезон.

Игрок провел 176 матчей в составе «волков» и за это время стал любимцем болельщиков. Однако, соглашение с клубом заканчивалось этим летом. Переговоры шли несколько недель. Сообщалось, что Моутинью хотел продлить контракт на два года, а интерес к футболисту проявляли «Рома» и «Порту». На прошлой неделе игрок продлил соглашение на один год, сообщают английские СМИ.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.