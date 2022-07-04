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​Трансфер Роналду в «Челси» не исключён слухи

04 Июля 2022 • 16:28 Комментировать

Несмотря на появившиеся слухи о том, что Томас Тухель забраковал Криштиану Роналду из-за своей приверженности прессингу, трансфер португальца в «Челси» исключать нельзя. По данным авторитетного The Athletic, в настоящий момент в лондонском клубе отслеживают ситуацию и оценивают возможность громкого трансфера.

Отмечается, что владелец «Челси» Тодд Боли заинтригован идеей с подписанием Криштиану Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду запросил у «Манчестер Юнайтед» трансфер из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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