Несмотря на появившиеся слухи о том, что Томас Тухель забраковал Криштиану Роналду из-за своей приверженности прессингу, трансфер португальца в «Челси» исключать нельзя. По данным авторитетного The Athletic, в настоящий момент в лондонском клубе отслеживают ситуацию и оценивают возможность громкого трансфера.

Отмечается, что владелец «Челси» Тодд Боли заинтригован идеей с подписанием Криштиану Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду запросил у «Манчестер Юнайтед» трансфер из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.