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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Букмекеры определили главного фаворита на Криштиану Роналду

04 Июля 2022 • 16:06 Комментировать

По мнению букмекеров, главным претендентом на звездного португальца является мюнхенская «Бавария». Шансы на то, что Роналду перейдет именно в немецкий клуб расцениваются как 4 к 13. Далее по списку идут «Челси» - 2 к 9 и Рома – 1 к 7. Среди возможных кандидатов также фигурируют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

Ранее Роналду заявил, что желает покинуть «Юнайтед» и присоединиться к клубу, который будет выступать в еврокубках. Сегодня была информация, что португалец не явился на тренировку английского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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