Несмотря на желание перейти в «Барселону», Силва не будет форсировать свой уход из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не намерен настаивать на своём уходе из английского клуба. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде.

Несмотря на интерес к переходу в «Барселоне», Силва не хочет портить отношения с руководством «Барселоны», поэтому не будет настаивать на своём трансфере в каталонский клуб, который в прошлом сезоне не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный вопрос состоит в том, согласится ли «Барселона» заплатить за Бернарду Силву требуемые 80 миллионов евро. В данный момент каталонский клуб занят и другими трансферами, включая Рафинью Диаса из «Лидса» и Роберт Левандовски из «Баварии».