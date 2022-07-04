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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несмотря на желание перейти в «Барселону», Силва не будет форсировать свой уход из «Манчестер Сити»

04 Июля 2022 • 15:52 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не намерен настаивать на своём уходе из английского клуба. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде.

Несмотря на интерес к переходу в «Барселоне», Силва не хочет портить отношения с руководством «Барселоны», поэтому не будет настаивать на своём трансфере в каталонский клуб, который в прошлом сезоне не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный вопрос состоит в том, согласится ли «Барселона» заплатить за Бернарду Силву требуемые 80 миллионов евро. В данный момент каталонский клуб занят и другими трансферами, включая Рафинью Диаса из «Лидса» и Роберт Левандовски из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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