«Ньюкасл» начал переговоры с Лингардом

«Ньюкасл» открыл переговоры с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.

Футболист также является целью для «Тоттенхэма» и «Эвертона», но «сороки» намерены выиграть борьбу за игрока, сообщает Daily Express.

В сообщении говорится, что «Ньюкасл» намерен существенно перекрыть предложения других клубов по зарплате. Однако английские журналисты опасаются, что подписание нестабильного игрока может навредить «сорокам» в финансовом плане.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.