«Челси» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Стерлинга

Лондонский «Челси» находится в продвинутых переговорах с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Рахима Стерлинга. Согласно информации от Sky Sports, стороны надеются достигнуть соглашения уже в ближайшее время.

Сам Стерлинг хотел бы получать в «Челси» хотя бы ровно столько же, сколько получает ныне в «Манчестер Сити». Лондонский клуб готов пойти на эти условия и сделать англичанина одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Напомним, что Стерлинг открыт к переходу в «Челси». Игрок провёл позитивные переговоры с главным тренером Томасом Тухелем, который выступает главным инициатором приглашения англичанина на «Стэмфорд Бридж».