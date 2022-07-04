«Арсенал» установил цену на Габриэля

«Арсенал» не продаст защитника Габриэля менее чем за 40 миллионов евро. Футболистом активно интересуется «Ювентус».

Габриэль являлся одним из ключевых игроков «Арсенала» в прошлом сезоне. Однако, возвращения из аренды Вильяма Салиба подтолкнуло руководство «канониров» на возможную продажу бразильского защитника, если поступит достойное предложение, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее также сообщалось, что Габриэль является одной из трансферных целей туринского «Ювентуса». Итальянский клуб рассматривает игрока, как возможную замену Маттайсу де Лихту, который летом может перебраться в «Челси».

В прошедшем сезоне Габриэль провел в АПЛ 35 матчей и забил 5 голов.