«Лидс» близок к трансферу одного из лучших игроков чемпионата Нидерландов

«Лидс» нашёл замену своему полузащитнику Рафинье Диасу, который может оказаться в «Барселоне» или «Челси». Журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях, что «павлины» близки к трансферу полузащитника роттердамского «Фейеноорда» Луиса Синистерры.

По сведениям источника, колумбиец уже согласовал с английским клубом условия личного контракта. «Лидс» в данный момент ведёт переговоры с «Фейеноордом», чтобы согласовать сумму компенсации. Сообщается, что клубы очень близки к соглашению.

Также «Лидс» пытается приобрести у «Брюгге» полузащитника Шарля де Кателере, за которым также следит «Милан».