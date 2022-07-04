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​«Челси» предложили Роналду и Неймара, Тухель против звёзд слухи

04 Июля 2022 • 14:43 Комментировать

Представители Криштиану Роналду и Неймара связывались с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, чтобы попытаться осуществить две звёздные сделки. Впрочем, главный тренер лондонской команды Томас Тухель не хочет подписывать этих игроков, пишет Evening Standard. У немецкого тренера есть опасения по поводу того, что Роналду и/или Неймар может нарушить баланс команды и не подойдут под его требования высокоинтенсивного футбола. Кроме того, Тухель стремится не повторять ошибок на примере прошлогоднего подписания Ромелу Лукаку. Тогда «Челси» осуществил громкий дорогостоящий трансфер, но затраченные деньги не окупились.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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