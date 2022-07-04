Представители Криштиану Роналду и Неймара связывались с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, чтобы попытаться осуществить две звёздные сделки. Впрочем, главный тренер лондонской команды Томас Тухель не хочет подписывать этих игроков, пишет Evening Standard. У немецкого тренера есть опасения по поводу того, что Роналду и/или Неймар может нарушить баланс команды и не подойдут под его требования высокоинтенсивного футбола. Кроме того, Тухель стремится не повторять ошибок на примере прошлогоднего подписания Ромелу Лукаку. Тогда «Челси» осуществил громкий дорогостоящий трансфер, но затраченные деньги не окупились.
«Челси» предложили Роналду и Неймара, Тухель против звёзд слухи
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