Представители Криштиану Роналду и Неймара связывались с новым владельцем «Челси» Тоддом Боли, чтобы попытаться осуществить две звёздные сделки. Впрочем, главный тренер лондонской команды Томас Тухель не хочет подписывать этих игроков, пишет Evening Standard. У немецкого тренера есть опасения по поводу того, что Роналду и/или Неймар может нарушить баланс команды и не подойдут под его требования высокоинтенсивного футбола. Кроме того, Тухель стремится не повторять ошибок на примере прошлогоднего подписания Ромелу Лукаку. Тогда «Челси» осуществил громкий дорогостоящий трансфер, но затраченные деньги не окупились.