«Ювентус» надеется продать де Лихта по максимально возможной цене

Туринский «Ювентус» отклонил последнее предложение «Челси» о переходе защитника Маттайса де Лихта. Итальянский клуб намерен заработать на трансфере футболиста как можно больше.

«Ювентус» намерен потратить деньги от трансфера на приобретение защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщают итальянские СМИ. Туринцы категорически отказались рассматривать вариант «игрок+деньги», когда лондонцы предложили в обмен на защитника нападающего Тимо Вернера и доплату.

Сам де Лихт заявил, что хотел бы присоединиться к команде Томаса Тухеля. На этой неделе «Челси» планирует выйти на переговоры с новым предложением в размере 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.