Стало известно, где продолжит свою карьеру полузащитник Кристиан Эриксен. Согласно информации от The Athletic, новым клубом датчанина станет «Манчестер Юнайтед».

После долгого раздумья Эриксен принял решение присоединится к «Манчестер Юнайтед», дав клубу устное согласие. Таким образом датчанин отказался продлевать контракт с «Брентфордом», в составе которого провёл последние погода.

Эриксен ранее выступал в Англии за другой топ-клуб – лондонский «Тоттенхэм», который в последний момент решил отказаться от приобретения полузащитника. Кристиан до сих пор является лучшим ассистентом в истории «шпор».