Бегиристайн: «Сити» давно следил за Филлипсом»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Кэлвин — игрок, которым мы давно восхищаемся. Как на внутреннем, так и на международном уровне он доказал свои фантастические способности за последние несколько сезонов», - сказал Бегиристайн веб-сайту «Сити».

Испанец отметил умение Филлипса читать игру, точность передач и его энергичность.

«Он игрок с фантастической волей к победе. Мы чувствуем, что он прекрасно дополнит нашу игру», - добавил Бегиристайн.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, отдав 1 результативную передачу.