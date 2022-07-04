Сон впервые опередил Кейна по цене в фентези-футболе

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин оценивается выше, чем его одноклубник Гарри Кейн – такое произошло впервые.

Игроки Fantasy Premier League, надеющиеся купить Сона Хынмина в следующем сезоне, должны будут выложить 12 миллионов фунтов стерлингов. Между тем, Гарри Кейн оценивается в 11,5 миллионов фунтов стерлингов. Переоценка произошла после того, как кореец смог стать лучшим бомбардиром АПЛ в прошлом сезоне. Год назад Кейн стоил 12,5 миллионов, а Сон – только 10.

Тем временем, самым накладным для игроков FPL станет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах – 13 миллионов. А новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценивается «всего» в 11,5 миллионов.

FPL традиционно публикует цены на футболистов в начале июля за несколько недель до официального старта АПЛ.