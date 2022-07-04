«Лидс» объявил о трансфере полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Дарко Джаби завершил свой переход в «Лидс». Футболист стал частью сделки по переходу Кэлвина Филлипса в стан «горожан», о котором официально объявили чуть ранее сегодня.

Напомним, что «Манчестер Сити» включил опцию первоочередного выкупа в сделку по трансферу Джаби. В первые два года у «горожан» будет возможность вернуть своего воспитанника обратно за сумму около 18 миллионов евро.

18-летний Джаби пока так и не дебютировал в английской премьер-лиге. Тренер «Лидса» Джесси Марш постарается постепенно интегрировать молодого таланта в основной состав «павлинов».