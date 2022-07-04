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Жезус: «Я номер девять и хочу играть нападающим»

04 Июля 2022 • 13:31 Комментировать

Новичок «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал клубному сайту о том, кем он видит себя в составе «канониров».

«Я номер девять! Я нападающий. Я так рад и каждый день благодарю Бога за то, что я жив, и что могу играть на трех или четырех разных позициях, но я думаю, что моя позиция — девятка», - сказал новый форвард «Арсенала».

Ранее было объявлено, что Жезус официально стал игроком «Арсенала».

В прошедшем сезоне в составе «Манчестер Сити» футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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