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«Челси» нужен не Роналду, а игрок из другого манчестерского клуба

04 Июля 2022 • 12:58 Комментировать

Лондонский «Челси» не заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Согласно информации от The Athletic, главный тренер «синих» Томас Тухель не видит португальца в своей команде.

Вместо этого Тухель строит планы на Рахима Стерлинга, который с 2015 года защищает цвета «Манчестер Сити». Согласно сведениям от источника, «Челси» в начале этой недели уже должен согласовать с «горожанами» трансфер 27-летнего англичанина.

Ранее ходили слухи, что Роналду может оказаться в «Челси». Агент футболиста Жорже Мендеш встречался с владельцем «синих» Тоддом Бёли, но переход Криштиану на этой встрече особо не обсуждался.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рахим Стерлинг
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