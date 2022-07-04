Защитник «Арсенала» – приоритет для «Ювентуса» на замену де Лихту

«Ювентус» готов подписать центрального защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает бразильца на замену Маттайсу де Лихту, который хочет уйти в «Челси».

Дос Сантос уже долгое время находится в шорт-листе «Ювентуса» на позицию центрального защитника. Напомним, что бразилец успел провести за «Арсенал» всего два сезона после перехода из французского «Лилля» пару лет назад.

Переговоры о продаже Мататйса де Лихта в «Челси» в данный момент продвигаются в достаточно ускоренном темпе. В обмен на нидерландца «старая синьора» может заполучить Кристиана Пулишича.