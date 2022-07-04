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Защитник «Арсенала» – приоритет для «Ювентуса» на замену де Лихту

04 Июля 2022 • 12:52 Комментировать

«Ювентус» готов подписать центрального защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает бразильца на замену Маттайсу де Лихту, который хочет уйти в «Челси».

Дос Сантос уже долгое время находится в шорт-листе «Ювентуса» на позицию центрального защитника. Напомним, что бразилец успел провести за «Арсенал» всего два сезона после перехода из французского «Лилля» пару лет назад.

Переговоры о продаже Мататйса де Лихта в «Челси» в данный момент продвигаются в достаточно ускоренном темпе. В обмен на нидерландца «старая синьора» может заполучить Кристиана Пулишича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Габриэль дос Сантос
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