Филлипс – о переходе в «Манчестер Сити»: «Мечта стала реальностью»

Новичок «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Напомним, что трансфер англичанина из «Лидса» обошёлся «горожанам» в сумму около 60 миллионов евро.

«Мечта стала реальностью. Теперь мне не терпится как можно быстрее начать работать. Я хочу помочь команде достичь куда большего успеха», – заявил Филлипс в своём первом интервью официальному сайту клуба.

Филлипс уже более года является основным игроком сборной Англии. Футболистом уже давно интересовались многие топ-клубы, но «Лидс» отпустил своего воспитанника лишь этим летом.