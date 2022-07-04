Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг продлил свой контракт с бирмингемским клубом ещё на один год. Об этом «вилланы» официально объявили на своём сайте.

Напомним, что Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» прошлым летом из миланского «Интера». В 24 поединках прошлого сезона англичанин отметился двумя ассистами в Премьер-лиге.

Янг уже выступал за «Астон Виллу» в конце нулевых. В 2011 году футболист покинул «вилланов» и присоединился к «Манчестер Юнайтед», в составе которого на свой второй сезон выиграл чемпионат Англии.

Напомним, что 9 июля Янгу исполнится уже 37 лет. «Астон Вилла» долго сомневалась, стоит ли ей продлевать контракт с возрастным англичанином.