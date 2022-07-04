«Милан» ведёт переговоры с полузащитником «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис ведет переговоры с итальянским «Миланом». «Россонери» хотят договориться о трансфере на сумму в 30 миллионов евро, сообщает GOAL.

Бразильский футболист зарекомендовал себя игроком основного состава «Астон Виллы», но его контракт заканчивается через год. В окружении игрока говорят, что есть большая вероятность на переход в «Милан». Но даже если итальянцам не удастся договорится о трансфере этим летом, «Милан» намерен заключить контракт с Луисом в январе на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 34 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.