«Аякс» покупает форварда «Тоттенхэма» за 30 миллионов евро

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн возвращается в голландский чемпионат. Как стало известно журналистам De Telegraaf, новым местом работы 24-летнего игрока станет амстердамский «Аякс».

За трансфер Бергвейна голландский гранд заплатит «шпорам» 26 миллионов фунтов (30 миллионов евро). С амстердамским клубом нападающий подпишет пятилетнее трудовое соглашение.

Стевен – воспитанник ПСВ. К «Тоттенхэму» он присоединился в 2020 году, однако не смог пробиться в основу команды. В прошлом сезоне голландец сыграл 25 поединков в Эредивизии, отметившись тремя голами и одним ассистом.