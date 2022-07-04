«Фулхэм» объявил о трансфере полузащитника Жоау Палиньи из лиссабонского «Спортинга». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец подписал свой контракт с «дачниками» ещё на прошлой неделе, но официальное объявление вышло только сегодня.

Сумма трансфера Палиньи составила 22 миллиона евро с учётом бонусов. Напомним, что в услугах полузащитника проявляли интерес другие английские клуба – «Вулверхэмптон» и лондонский «Тоттенхэм».

Палинья в последнее время вырос в основного футболиста сборной Португалии. В прошлом сезоне футболист отметился тремя голами в чемпионате за лиссабонский «Спортинг».