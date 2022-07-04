Полузащитник Кэлвин Филлипс окончательно завершил свой трансфер из «Лидса» в «Манчестер Сити». Об этом «горожане» официально объявили на своём сайте.

В «Манчестер Сити» Филлипс должен заменить капитана Фернандиньо, который ранее отправился доигрывать свою карьеру в Бразилию. Филлипс может закрыть сразу две позиции – в центре обороны и в центре полузащиты.

«Лидс» уже приобрёл на замену Филлипсу полузащитника Марко Року из мюнхенской «Баварии». Также «павлины» будут пытаться усилиться с помощью хавбека «РБ Лейпцига» Тайлера Адамса, который оценивается в 15 миллионов евро.

Филлипс являлся предпочтительным вариантом для тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.