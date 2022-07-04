Дибала выдвинул свои требования «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу»

Два английских клуба сделали запросы по трансферу аргентинского нападающего Пауло Дибалы, покинувшего туринский «Ювентус» этим летом. Футболист стал свободным агентом в связи с истечением срока трудового соглашения.

Согласно сведениям La Repubblica, с агентом 28-летнего форвард контактировали лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Представитель Дибалы огласил клубам АПЛ требования своего клиента: четырехлетний контракт и заработная плата 6+1 млн евро в год.

Трансферная стоимость Пауло оценивается в 35 миллионов евро, однако сейчас он находится без клуба. Соответственно, форвард достанется потенциальному работодателю бесплатно.