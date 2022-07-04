Новичок «Арсенала» Габриэль Жезус попрощался с болельщиками «Манчестер Сити». Напомним, что бразильский форвард сегодня официально завершил свой переход в команду Микеля Артеты, который ранее работал в стане «горожан» помощником главного тренера.

«Когда я перешёл в «Манчестер Сити», мне было 19. Для меня всё было новым. Сегодня я уже ко всему привык. Я могу говорить, разговаривать, я привык к этой стране. Я буду скучать по Манчестеру, я провёл здесь почти 6 лет, здесь я стал более хорошим игроком и личностью», – написал Жезус в своих социальных сетях.

Напомним, что Жезус сам хотел покинуть «Манчестер Сити» по окончанию прошлого сезона.